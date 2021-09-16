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Белорусский дом заявил о задержании белорусов в Украине: СБУ объяснила, что произошло

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 15:36
Белорусский дом заявил о задержании белорусов в Украине: СБУ объяснила, что произошло Фото: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко (facebook.com/art.denko)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня сотрудники СБУ обнаружили в одном из киевских хостелов 12 граждан Беларуси. Среди них двое нелегально пересекли границу Украины.

Об этом РБК-Украина сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Сегодня в Белорусском доме заявили о задержании граждан страны в хостеле Киева, однако СБУ возразила факт задержания и пояснила, что сотрудники спецслужбы пришли в хостел в рамках операции "Мигрант".

"16 сентября в рамках этой операции состоялась проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом, правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для их опроса", - отметил Дехтяренко.

Отмечается, что среди нелегалов - бывший капитан милиции Беларуси Егор Емельянов и волонтер Белорусского дома в Украине Елена Жаркевич.

"После проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины", - добавил спикер СБУ.

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