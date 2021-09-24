ФСБ Росії впроваджує в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Bellingcat

Журналіст, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україну своїх агентів. За його словами, в Україні шпигунів ФСБ велика кількість.

"Звичайно, їх (агентів ФСБ, - ред.) величезна кількість. Частина з них вже заарештована. Частина з них була завербована ФСБ серед працівників у ваших спецслужбах ще на початку війни", - заявив Грозєв.

За його словами, деякі агенти ФСБ самі пропонували працювати на російські спецслужби, після чого їх виявили журналісти Bellingcat.

"А деякі з них самі пропонували себе, ми потім це виявили. Це перший сегмент. Другий сегмент - це люди, яких закидає ФСБ серед, наприклад, емігрантів, біженців з Білорусі. Вони знайшли Україну в якості одного з місць, де можуть зараз вільно працювати. Серед них вкидаються зараз такі помічники, які реально є агентами ФСБ", - заявив журналіст Bellingcat.