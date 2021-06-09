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ФСБ России специально забрасывала "воров в законе" в Украину для дестабилизации страны

Автор: Дмитрий Кузнецов

ФСБ России специально забрасывала в Украину "воров в законе" для дестабилизации ситуации. В результате криминал с российскими корнями наводнил страну, но сегодня ситуация изменилась.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский.

"Благодаря ФСБ России много "воров в законе" специально забрасывались, делегировались в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию", - сказал он.

По его словам, пару лет назад Украина была одним из топ-мест для "воров в законе", но сегодня ситуация изменилась. Лидеры криминального мира выбирают другие страны, среди которых самой популярной стала Турция.

Монастырский отметил, что в связи с активной борьбой с "ворами в законе" в Украине силовикам и их семьям стали поступать угрозы. Сейчас ведется работа по обеспечению безопасности правоохранителей - им выделяется государственная охрана.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что после санкций СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) удалось достичь нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине. Также, по его словам, достигнут прогресс и по криминальным авторитетам.

Отметим, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

Как сообщало РБК-Украина, после этого по всей стране начались массовые задержания и аресты представителей преступного мира.

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