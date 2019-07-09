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ФСБ РФ пред'явила звинувачення українським морякам в остаточній редакції

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 20:30
ФСБ РФ пред'явила звинувачення українським морякам в остаточній редакції
Ілюстративне фото (twitter.com/usuprun)

Попередня дата судових засідань призначено на 17 липня

Слідче управління ФСБ Російської Федерації пред'явило звинувачення в остаточній редакції усім 24 військовополоненим українським морякам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Як повідомляється, в ході сьогоднішніх слідчих дій звинувачення було пред'явлено Андрію Артеменко.

"Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що на наступному тижні наслідок звернеться в Лефортовський районний суд міста Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених українських моряків.

Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення восьми українським полоненим морякам в остаточній редакції.

Крім того, Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

У РФ заявили, що пропозицій від України за морякам не надходило РФ збирається виконати рішення Трибуналу ООН по моряках, - Полозов
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