ФСБ рассылает фишинговые письма от имени СБУ
Фото: ФСБ рассылает фишинговые письма через кибератаку (freepik.com)
ФСБ направляет письма центральным органам власти от имени СБУ. Расспрашивает об электронных планах эвакуации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"ФСБ рассылает фишинговые письма. Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте", - пишет Федоров.
Фото: ФСБ рассылает фишинговые письма через кибератаку (t.me/zedigital)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что мошенники создали фейковый сайт "Повернись живым".
Тем временем на платформе Opensea появился благотворительный проект в поддержку армии Украины.