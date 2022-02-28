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ФСБ рассылает фишинговые письма от имени СБУ

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Понедельник 28 февраля 2022 14:38
ФСБ рассылает фишинговые письма от имени СБУ Фото: ФСБ рассылает фишинговые письма через кибератаку (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

ФСБ направляет письма центральным органам власти от имени СБУ. Расспрашивает об электронных планах эвакуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"ФСБ рассылает фишинговые письма. Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте", - пишет Федоров.

ФСБ рассылает фишинговые письма от имени СБУ

Фото: ФСБ рассылает фишинговые письма через кибератаку (t.me/zedigital)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что мошенники создали фейковый сайт "Повернись живым".

Тем временем на платформе Opensea появился благотворительный проект в поддержку армии Украины.

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