ФСБ розсилає фішингові листи від імені СБУ
Фото: ФСБ розсилає фішингові листи через кібератаку (freepik.com)
ФСБ надсилає листи центральним органам влади від імені СБУ. Розпитує про електронні плани евакуації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"ФСБ розсилає фішингові листи. Всі будьте уважні, не відкривайте незнайомі листи, нічого не встановляйте", - пише Федоров.
Фото: ФСБ розсилає фішингові листи через кібератаку (t.me/zedigital)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим".
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