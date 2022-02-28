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ФСБ розсилає фішингові листи від імені СБУ

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Понеділок 28 лютого 2022 14:38
ФСБ розсилає фішингові листи від імені СБУ Фото: ФСБ розсилає фішингові листи через кібератаку (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

ФСБ надсилає листи центральним органам влади від імені СБУ. Розпитує про електронні плани евакуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"ФСБ розсилає фішингові листи. Всі будьте уважні, не відкривайте незнайомі листи, нічого не встановляйте", - пише Федоров.

ФСБ розсилає фішингові листи від імені СБУ

Фото: ФСБ розсилає фішингові листи через кібератаку (t.me/zedigital)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим".

Тим часом на платформі Opensea з’явився благодійний проєкт на підтримку армії України.

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