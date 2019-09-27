ФСБ проводят обыск у крымскотатарского активиста

В пятницу, 27 сентября, на оккупированном полуострове сотрудники ФСБ проводят обыск у активистов крымскотатарского Ільвера Аметова с Судаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, силовики предъявили постановление, в которой указано провести обыск во всех помещениях, которые принадлежат Аметову. Обыск осуществляют без присутствия адвоката.

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Ильвер Аметов возглавляет региональное подразделение Меджлиса.

Официальной информации российских правоохранителей Крыма по поводу обыска, который длится, пока нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 сентября сотрудники ФСБ провели обыски в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак в дома крымских татар.

Кроме того, 9 сентября в оккупированном Крыму сообщили о задержании на границе полуострова с Херсоном двух граждан Украины. Как заявили в российском ФСБ, они якобы подозреваются в совершении мошенничеств на территории полуострова.

Добавим, что 23 сентября из Российской Федерации до аннексированного Крыма этапировали пятнадцать крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Следственные действия проводит ФСБ России по Крыму и Севастополю.