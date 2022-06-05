UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - СНБО

Фото: Россия признает, что проигрывает информационную войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия признает, что начинает проигрывать информационную войну. Жители временно оккупированных территорий Украины не верят российской пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Для "правильного зомбирования" Федеральная служба безопасности РФ составила методичку, в которой указала главные призывы для пропагандистов. Они якобы должны показать преступность намерений украинских военных и отбелить российских оккупантов.

Среди главных правил российской пропаганды:

  • использование образа "вежливых людей" в 2014 году (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, которые плачут от счастья воссоединения);
  • видео солдат, которые несут людям мир (в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования);
  • кадры совместных действий российских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев";
  • обращение украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и в мире;
  • вербовка людей, которые контактируют с большим количеством местных жителей - преподавателей, таксистов, работников сферы обслуживания и тому подобное.

Ранее мы сообщали, что глава Кремля Владимир Путин запретил освещать тему 100 дней войны против Украины российским государственным СМИ

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБСНБО