ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - СНБО

Россия признает, что начинает проигрывать информационную войну. Жители временно оккупированных территорий Украины не верят российской пропаганде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Для "правильного зомбирования" Федеральная служба безопасности РФ составила методичку, в которой указала главные призывы для пропагандистов. Они якобы должны показать преступность намерений украинских военных и отбелить российских оккупантов.
Среди главных правил российской пропаганды:
Ранее мы сообщали, что глава Кремля Владимир Путин запретил освещать тему 100 дней войны против Украины российским государственным СМИ
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