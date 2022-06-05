ФСБ визнає, що Росія програє інформаційну війну, - РНБО

Росія визнає, що починає програвати інформаційну війну. Жителі тимчасово окупованих територій України не вірять російській пропаганді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Для "правильного зомбування" Федеральна служба безпеки РФ склала методичку, в якій вказала головні заклики для пропагандистів. Вони нібито повинні показати злочинність намірів українських військових та вибілити російських окупантів.
Серед головних правил російської пропаганди:
Раніше ми повідомляли, що глава Кремля Володимир Путін заборонив висвітлювати тему 100 днів війни проти України російським державним ЗМІ
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