В Беларуси заметили колонну техники с зенитно-ракетными комплексами С-300

В Беларуси замечена колонна военной техники, которая двигалась из Минска в сторону Слуцка. Среди техники на тарсе Р-23 заметили 6 Зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По трассе Р-23 со стороны Минска в сторону Слуцка возле села Валерьяны ехала большая колонна военной техники ВС РБ в сопровождении ГАИ. Среди техники замечены: 6 Зенитно-ракетных комплексов С-300 и Командные пункты к ним, 2 буханки, Мазы, также одна пусковая машина 5п85 С-300, но без контейнеров", - говорится в сообщении Telegram-канала.