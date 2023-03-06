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ФСБ приписала "замах" на Малофєєва "Російському добровольчому корпусу"

Фото: російський нацист Костянтин Малофєєв (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус

Федеральна служба безпеки Росії почала використовувати назву "Російський добровольчий корпус", що стала відомою. Оголошено про замах на російського нациста Костянтина Малофєєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Интерфакс", яке цитує центр громадських зв'язків ФСБ.

Стверджується, що ФСБ запобігла замаху на голову ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва, автомобіль якого мав намір підірвати засновник "Російського добровольчого корпусу" під контролем СБУ.

У ФСБ заявили, що організатором акту є "засновник і один з керівників так званого "Російського добровольчого корпусу", який бере участь у бойових діях проти російських військ на боці України, громадянин РФ Капустін Денис, що діє під контролем СБУ, 1984 р.н.".

"Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль Малофєєва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський нацист Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями США, де було вирішено конфіскувати його 5,4 млн доларів і передати їх Україні.

Організація "Російський добровольчий корпус" стала відома після подій минулого тижня у Брянській області, куди члени організації нібито перейшли з України з неясною метою.

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