Федеральная служба безопасности России начала использовать ставшее известным название "Русский добровольческий корпус". Объявлено о покушении на русского нациста Константина Малофеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство " Интерфакс ", которое цитирует центр общественных связей ФСБ.

"Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что организатором акта является "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т.н. "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 г.р.".

Утверждается, что ФСБ якобы предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого намеревался подорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" под контролем СБУ.

Напомним, русский нацист Константин Малофеев находится под санкциями США, где было решено конфисковать его 5,4 млн долларов и передать их Украине.

Организация "Русский добровольческий корпус" стала известна после событий на прошлой неделе в Брянской области, куда члены организации якобы перешли из Украины в неясных целях.