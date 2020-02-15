ФСБ опублікувала відео допиту українських рибалок

Фото: один із захоплених рибалок (скріншот)

Захоплених рибалок допитали на камеру

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії опублікувала відео допиту захоплених в Азовському морі українських рибалок. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, на відео капітан українського катера розповів, звідки і навіщо моряки вийшли в море.

"За документами, власник - людина знайома, а взагалі власником є я. Вийшли в море з села Райнівка Приморського району (Запорізька область, - ред.) складом чотири особи", - заявив на допиті український рибалка.

Також повідомляється, що рибалок затримали за браконьєрство. На відео чоловік розповідає, що камбалу ловили сітями, а також про те, що знав про незаконність вилову камбали з допомогою будь-яких сіток.

Зазначимо, поки невідомі імена членів екіпажу захопленого в Азовському морі судна.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення та угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.