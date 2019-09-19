ФСБ проводит очередные обыски у крымских татар

В четверг, 19 сентября, в оккупированном оперативники российской ФСБ нагрянули в дом крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ATR.

Отмечается, что обыски проходят в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак.

"Минут 20 назад начался обыск в семье крымских татар. Проводит ФСБ", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 9 сентября в оккупированном Крыму сообщили о задержании на границе полуострова с Херсоном двух граждан Украины. Как заявили в российском ФСБ, они якобы подозреваются в совершении мошенничества на территории полуостров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 8 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" российские силовики 12 сентября этапировали из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону. До этого они удерживались в крымском СИЗО от полутора до двух лет.

Отметим, ранее адвокат Эмиль Курбединов рассказывал, что крымских татар в российских СИЗО содержат в нечеловеческих условиях. Он написал жалобы относительно проблем с содержанием заключенных в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.