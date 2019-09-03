ФСБ задержала очередного украинца на админгранице с Крымом

Иллюстративное фото (wikimapia)

У задержанного отобрали автомобиль и крупную сумму денег

Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на административной границе с Крымом задержали очередного украинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ в Facebook.

Сообщается, что в пункте пропуска "Джанкой" задержали жителя Львовской области и в течение четырех часов пытались добиться от него сведений о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ и тому подобное.

"После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ России отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро", - говорится в сообщении.

СБУ предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб России находится широкий круг украинцев - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, до рядовых граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму крымскотатарского активиста Дилявера Гафарова приговорили к 10 годам лишения свободы. Активиста обвинили в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас - общественное объединение "Аскер") и экономической блокаде Крыма.