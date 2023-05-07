UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФСБ нафантазувала чергову "українську диверсію" на аеродром в Росії

Фото: ФСБ нафантазувала чергові "диверсії" (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ФСБ нафантазувала нову "диверсію" та звинувачує у її підготовці Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

ФСБ стверджує, що нібито попередила "диверсію" на аеродром "Північний" в Івановській області РФ з участю дронів. Об'єктом нібито були літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Росіяни заявляють, що нібито для так званої "диверсії" планувалося доставити саморобні вибухові предмети з Чернігівської області легкомоторним літаком.

"Внаслідок організованого контролю за польотом пілот, а також членів ДРГ, завербованих ГУР Міноборони України, затримано після посадки в Тульській області в момент передачі засобів ураження", - запевняє російська ФСБ.

скриншот (google.com/maps)

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила, що попередила "теракти" у Криму, цілями нібито була окупаційна "влада" півострова.

Також нещодавно росіяни звинуватили Україну в "атаці" на військовий аеродром у Брянській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБРосійська ФедераціяВійна в УкраїніВійна Росії проти України