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ФСБ нафантазировала очередную "украинскую диверсию" на аэродром в России

Фото: ФСБ нафантазировала очередные "диверсии" (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ФСБ нафантазировала новую "диверсию" и обвиняет в ее подготовке Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

ФСБ утверждает, что якобы предупредила "диверсию" на аэродром "Северный" в Ивановской области РФ с участием дронов. Объектом якобы являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Россияне заявляют, что якобы для так называемой "диверсии" планировалось доставить самодельные взрывные предметы из Черниговской области легкомоторным самолетом.

"В результате организованного контроля за полетом пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Минобороны Украины, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", - уверяет российская ФСБ.

скриншот (google.com/maps)

Напомним, недавно Россия заявила, что предупредила "теракты" в Крыму, целями якобы была оккупационная "власть" полуострова.

Также недавно россияне обвинили Украину в "атаке" на военный аэродром в Брянской области.

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