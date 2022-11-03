ФРУ просить уряд затвердити перелік територій, які постраждали від війни

Як йдеться в листі, підприємства, розташовані на цих територіях, першочергово потребують уваги та підтримки з боку держави, але через відсутність такого переліку бізнес не в змозі отримати передбачені законами пільги.

"Для територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих рф, тимчасово не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок, оренда), екологічний податок за викиди у повітря, воду, за утворення/тимчасове зберігання радіоактивних відходів, податок на нерухоме майно, загальне мінімальне податкове зобов’язання за землю. Проте підприємства не можуть користуватися цими пільгами через відсутність підзаконного акту", - пояснили у ФРУ.

У федерації уточнили: щоб запроваджені урядом зміни працювали та були повністю прозорими, необхідно затвердити Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, постановою уряду.

"Додатково звертаємо увагу, що до таких територій також мають відноситись і ті, що знаходяться під впливом бойових дій. Підприємства на таких територіях або несуть прямі збитки від руйнувань та/або втрати майна, або не мають доступу до майна та не можуть ним повноцінно користуватися, або змушені скорочувати обсяги господарської діяльності через скорочення попиту локальних споживачів, труднощі з логістикою, закупівлею сировини та матеріалів, збутом готової продукції", - підкреслили у ФРУ.