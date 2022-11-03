ФРУ просит правительство утвердить перечень пострадавших от войны территорий

Как говорится в письме, предприятия, расположенные на этих территориях, в первую очередь требуют внимания и поддержки со стороны государства, но из-за отсутствия такого перечня бизнес не в состоянии получить предусмотренные законами льготы.

"Для территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, временно не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог, аренда), экологический налог за выбросы в воздух, воду, за образование/временное хранение радиоактивных отходов, налог на недвижимое имущество, общее минимальное налоговое обязательство за землю, однако предприятия не могут пользоваться этими льготами из-за отсутствия подзаконного акта", - пояснили в ФРУ.

В федерации уточнили: чтобы введенные правительством изменения работали и были полностью прозрачны, необходимо утвердить Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, постановлением правительства.

"Дополнительно обращаем внимание, что к таким территориям также должны относиться и находящиеся под влиянием боевых действий. Предприятия на таких территориях либо несут прямые убытки от разрушений и/или потери имущества, либо не имеют доступа к имуществу и не могут им полноценно пользоваться, или вынуждены сокращать объемы хозяйственной деятельности из-за сокращения спроса локальных потребителей, трудностей с логистикой, закупкой сырья и материалов, сбытом готовой продукции", - подчеркнули в ФРУ.