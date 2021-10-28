ФРТУ призвала премьера не списывать вагоны по возрасту: повлечет за собой катастрофу на рынке перевозок
Принятие проекта приказа Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту приведет к дефициту подвижного состава на рынке перевозок и колоссальным потерям для экономики страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к премьер-министру Украины Денису Шмигалю и другим представителям власти, размещенном на официальном сайте Федерации.
"Этот проект по существу - о принудительном списании полувагонов, зерновозов и вообще подвижного состава - то есть о списании вагонов, которые еще могут использоваться. В случае его принятия в предложенной редакции до 2028 года придется списать примерно 75 тыс. единиц подвижного состава (прежде всего полувагонов и зерновозов), что составляет примерно половину рабочего парка. В целом на замещение такого количества вагонов к 2028 г. нужно будет потратить более 100 млрд грн", - отметили в Федерации.
При этом в Федерации отметили, что ни "Укрзализныця", ни частные участники рынка не имеют необходимых средств на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные в соответствии с приказом Мининфраструктуры в случае его принятия. В частности, в УЗ выполнение плана капитальных инвестиций уже несколько лет не превышает 70%.
"В "Укрзализныце" заявляют о готовности привлечь 50 млрд грн инвестиций, чтобы построить и приобрести 15-20 тыс. единиц подвижного состава. Однако, реалистичность этих планов вызывает большие сомнения. В последние годы наблюдается очевидная несостоятельность "Укрзализныци" выполнить собственную инвестиционную программу", - отметили в ФРТУ.
По прогнозам ФРТУ, при принятии приказа и списании подвижного состава на рынке перевозок возникнет значительный дефицит вагонов, поскольку новые вагоны не будут закуплены в нужном количестве. В частности, по их подсчетам, дефицит только полувагонов будет составлять 20-30 тыс. штук.
"Такой искусственный дефицит подвижного состава повлечет за собой катастрофическое падение перевозок зерна, угля, железной руды, а также нанесет прямой удар по правительственной программе "Большая стройка". Потеря грузопотока украинской железной дороги может достигать 20% или 60 млн тонн в год. 15 млрд грн в год. Следствием будет падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины и поступлений в государственный бюджет", - подытожили в ФРТУ.
Как сообщалось, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту - это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведена из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.
Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.