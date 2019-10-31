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Американская ФРС третий раз за год снизила ставку

Новости » Финансы     31.10.2019 - 11:05
Американская ФРС третий раз за год снизила ставку
Иллюстративное фото (flickr.com/Federal Reserve bank)

Базовую ставку в США снизили до 1,5-1,75%

Федеральная резервная система США в третий раз с начала года снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского регулятора.

Сообщается, что ФРС снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. - с 1,75-2 до 1,5-1,75%. По мнению представителей Федерального резерва США, снижение ставки будет способствовать приближению показателя инфляции к целевому уровню в 2%. В то же время отмечается сохранение неопределенности в отношении увеличения темпа роста цен.

Отметим, до этого ФРС снижала ставку в июле и сентябре, оба раза на 25 базисных пунктов. Июльское снижение стало первым со времен глобального финансового кризиса. Последний раз ставку поднимали в декабре 2018 года до 2,25-2,5% годовых.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует намеренно ослаблять курс доллара. Он также заявил, что США не нужна девальвация доллара в ответ на ослабление юаня.

Ранее также сообщалось, что Министерство финансов США получило новые полномочия для введения санкций.

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