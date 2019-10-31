Американська ФРС втретє за рік знизила ставку

Ілюстративне фото (flickr.com/Federal Reserve bank)

Базову ставку в США знизили до 1,5-1,75%

Федеральна резервна система США в третій раз з початку року знизила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського регулятора.

Повідомляється, що ФРС знизила базову процентну ставку на 25 б.п. - з 1,75-2 до 1,5-1,75%. На думку представників Федерального резерву США, зниження ставки сприятиме наближенню показника інфляції до цільового рівня в 2%. У той же час відзначається збереження невизначеності щодо збільшення темпу зростання цін.

Відзначимо, до цього ФРС знижувала ставку в липні та вересні, обидва рази на 25 базисних пунктів. Липневе зниження стало першим з часів глобальної фінансової кризи. Останній раз ставку піднімали в грудні 2018 року до 2,25-2,5% річних.

Нагадаємо, в серпні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує навмисно послаблювати курс долара. Він також заявив, що США не потрібна девальвація долара у відповідь на ослаблення юаня.

Раніше також повідомлялося, що Міністерство фінансів США отримала нові повноваження для введення санкцій.