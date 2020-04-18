ФРС должна сохранить некоторую "огневую мощь" на случай ухудшения кризиса, - Буллард

Фото: Джеймс Буллард (из открытых источников)

У Казначейства все еще есть более 200 млрд долларов для создания программ для предоставления кредитов

Федеральная резервная система (ФРС) США должна быть осторожна в добавлении к набору кризисных программ, которые она уже одобрила, чтобы сохранить некоторую "огневую мощь" на случай, если борьба с пандемией коронавируса примет неожиданный поворот к худшую сторону. Об этом заявил в пятницу президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что у Казначейства все еще есть более 200 миллиардов долларов, которые оно могло бы использовать, чтобы помочь ФРС создать программы для предоставления гораздо большего объема кредитов компаниям или местным органам власти.

"Но я бы предпочел не просто открывать средства, чтобы открыть их, а с целью, которая четко определена. Когда вы находитесь в таком кризисе, как этот, вы получаете периоды относительного спокойствия, а затем появляются новые события", - сказал Буллард.

Ранее Федеральная резервная система США объявила о масштабной программе по предоставлению кредитов на сумму до 2,3 трлн долларов для поддержки экономики.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики.