ФРС повинна зберегти деяку "вогневу міць" на випадок погіршення кризи, - Буллард

Фото: Джеймс Буллард (з відкритих джерел)

У Казначейства все ще є понад 200 млрд доларів для створення програм для надання кредитів

Федеральна резервна система (ФРС) США повинна бути обережна в додаванні до набору кризових програм, які вона вже схвалила, щоб зберегти деяку "вогневу міць" на випадок, якщо боротьба з пандемією коронавірусу прийме несподіваний поворот в гіршу сторону. Про це заявив у п'ятницю президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що у Казначейства все ще є понад 200 мільярдів доларів, які вона могла б використовувати, щоб допомогти ФРС створити програми для надання набагато більшого обсягу кредитів компаніям або місцевим органам влади.

"Але я б вважав за краще не просто відкривати кошти, щоб відкрити їх, а з метою, яка чітко визначена. Коли ви перебуваєте в такій кризі, як це, ви отримуєте періоди відносного спокою, а потім з'являються нові події", - сказав Буллард.

Раніше Федеральна резервна система США оголосила про масштабну програму з надання кредитів на суму до 2,3 трлн доларів для підтримки економіки.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нових масштабних заходи підтримки економіки.