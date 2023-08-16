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Фронтові та оборонні питання: Зеленський провів чергову Ставку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 серпня, провів чергове засідання Ставки. На ньому обговорили фронтові та оборонні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно", - йдеться у повідомленні.

Президент сказав, що командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком ЗСУ Валерій Залужний і Міністерство оборони говорили про боєприпаси, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров і Держспецзв’язок про те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей.

Україна нарощує виробництво дронів

"У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що відбувається спільна робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також робота в Україні.

"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони - це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони - це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - додав Зеленський.

Також президент пояснив, що це власне, усе те, про що говорили з військовим напередодні у Донецькій та Запорізькій областях. Тепер це є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. 

Візити Зеленського до військових

Позавчора президент України Володимир Зеленський поїхав у Донецьку область. Там він відвідав 22 окрему механізовану бригаду та інші підрозділи ЗСУ.

А вчора він разом із генералом Олександром Тарнавським були в розташуванні 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус - 116-та, 117-та та 118-та бригади. 

Зеленський пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні