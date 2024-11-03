На фронті зросла кількість боїв: де найбільше тиснуть окупанти

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБів.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр та Новогродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки.

Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, без успіху для противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.