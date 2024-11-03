На фронте возросло количество боев: где больше всего давят оккупанты

На фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, это больше, чем за прошедшие сутки. Наиболее интенсивным направлением фронта остается Кураховское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.
При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБов.
На Северском направлении в течение дня враг совершил семь наступательных действий в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Предтечиного.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 23 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутый Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр и Новогродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.
На Времивском направлении противник совершил 12 штурмов наших позиций в районе Трудового и Максимовки.
Активно привлекая авиацию, враг атаковал в районе Новоандреевки, Роботино и Малой Токмачки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении украинские войска отразили три атаки противника в районах Казачьих Лагерей, Днепрян и острова Казацкий, без успеха для противника.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские воины уничтожили около 700 тысяч россиян. За последние сутки Россия потеряла более 1400 солдат.
При этом оккупанты замалчивают потери своих войск. Также российский режим пытается скрыть потери военной техники.
Детальнее о том, что происходит на фронте и чего ждать дальше - в материале РБК-Украина.
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