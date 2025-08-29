UA

На фронті загинув український художник Кирило Гриньов

На фронті загинув український художник Кирило Гриньов

Ілюстративне фото: художник Кирило Гриньов загинув на фронті (facebook.com CherkasyTCK)
Автор: Марина Балабан

Український художник Кирило Гриньов загинув на фронті. Він пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію PEN Ukraine у Facebook.

Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

Кирило Гриньов (facebook.com/Kiril Grinov)

Чоловік приєднався до лав ЗСУ у лютому 2022 року - пішов добровольцем одразу після початку російського повномасштабного вторгнення.

У 2024 році отримав поранення біля Покровська Донецької області.

Навесні 2025 року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті.

У Кирила залишилася донька.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в боях за Україну загинув доброволець з Італії Лука Чекка.

У січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів.

У тому ж місяці стало відомо про загибель 30-річного добровольця з Австрії.

