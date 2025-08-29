На фронті загинув український художник Кирило Гриньов

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в боях за Україну загинув доброволець з Італії Лука Чекка.

У січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів.

У тому ж місяці стало відомо про загибель 30-річного добровольця з Австрії.