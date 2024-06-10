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На фронті загинув один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

Понеділок 10 червня 2024 14:42
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На фронті загинув один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко Військовий фотограф Арсен Федосенко загинув (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

На фронті, працюючи на завданні, загинув один із кращих фотографів Збройних сил України - військовий фотограф Арсен Федосенко.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію.

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель фотографа стало відомо з дописів у соціальних мережах.

"На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко. Дуже талановита людина була. Майстер. І справді світла людина. До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися", - написав Борислав Береза у своєму Facebook.

Він додав, що дещо згодом - у травні - Федосенко із групою журналістів їздив по лінії фронту й робив репортажі про військовослужбовців.

"Перетнулися на Запоріжжі у Білогір'ї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі", - розповів чоловік.

Він додав, що військовий фотограф завжди ризикує життям, "щоб ми побачили більше".

"Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці Страткому - це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був... Страшне слово "був". Русня вбила його. КАБи. Мої співчуття родині. Вічна пам'ять Герою. RIP", - підсумував Береза.

На фронті загинув один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

Публікація Борислава Берези (скріншот: facebook.com/borislav.bereza)

"Загинув один із найкращих фотографів Збройних сил України - Арсен Федосенко. Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на "Книжковому Арсеналі", говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був", - наголосив Тарас Іщик і подякував за все, що вони робили разом.

Допомогти родині загиблого можна за реквізитами картки дружини Арсена: 5457 0822 5628 6910.

На фронті загинув один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

Допис Тараса Іщика (скріншот: facebook.com/taras.ishchyk)

"Могли перетнутися в пяятницю, але розминулися... Арсен пішов від нас із фотоапаратом в руках, працюючи на завданні", - додав Роман Заяць.

На фронті загинув один із кращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

Допис Романа Зайця (скріншот: facebook.com/roman.zajac)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

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