На фронте погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко

На фронте, работая на задании, погиб один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины - военный фотограф Арсен Федосенко.

Сообщение о гибели

О трагической гибели фотографа стало известно из сообщений в социальных сетях.

"На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Очень талантливый человек был. Мастер. И действительно светлый человек. К ВСУ присоединился весной 2022. Мы тогда с ним и познакомились", - написал Борислав Береза в своем Facebook.

Он добавил, что спустя некоторое время - в мае - Федосенко с группой журналистов ездил по линии фронта и делал репортажи о военнослужащих.

"Пересеклись на Запорожье в Белогорье. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он туда приехал. Не испугался. Как всегда. Он улыбался и делал фото. На нуле", - рассказал мужчина.

Он добавил, что военный фотограф всегда рискует жизнью, "чтобы мы увидели больше".

"Многие фотографии, которые вы видели в ленте Страткома - это его работы. Он показывал всем нам лицо украинских героев в пикселе. Он был... Страшное слово "был". Русня убила его. КАБы. Мои соболезнования семье. Вечная память Герою. RIP", - подытожил Береза.

Публикация Борислава Березы (скриншот: facebook.com/borislav.bereza)

"Погиб один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины - Арсен Федосенко. Это тоска и невыразимая боль, потому что виделся с ним на "Книжном Арсенале", говорили о службе, но так и не сделали общего фото, потому что он всегда был по ту сторону аппарата. Погиб как Герой, потому что он им и был" , - подчеркнул Тарас Ищик и поблагодарил за все, что они делали вместе.

Помочь семье погибшего можно по реквизитам карты жены Арсена: 5457 0822 5628 6910.

Пост Тараса Ищика (скриншот: facebook.com/taras.ishchyk)

"Могли пересечься в пятницу, но разошлись... Арсен ушел от нас с фотоаппаратом в руках, работая на задании", - добавил Роман Заяц.

Публикация Романа Зайца (скриншот: facebook.com/roman.zajac)