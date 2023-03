На фронті загинув льотчик-винищувач Денис Кирилюк, - Міноборони

"Ми тебе ніколи не забудемо. 80 бойових вильотів, 70 з яких - під час повномасштабного вторгнення. Орден "За мужність" III ступеня отримав у серпні 2022 року", - написали в Міноборони.

We will never forget you.

Major Denys Kyrylyuk, deputy commander of the tactical aviation brigade's aviation squadron 831, died on March 28.

80 combat sorties, 70 of which took place during a full-scale invasion.

He received the Order of Courage III degree in August 2022. pic.twitter.com/jp1BdFfvpg