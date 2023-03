На фронте погиб лётчик-истребитель Денис Кирилюк, - Минобороны

"Мы тебя никогда не забудем. 80 боевых вылетов, 70 из которых – во время полномасштабного вторжения. Орден "За мужество" III степени получил в августе 2022 года", - написали в Минобороны.

We will never forget you.

