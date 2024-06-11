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На фронті загинула захисниця України й стилістка "Кварталу 95" Шура Рязанцева із позивним "Ялта"

Вівторок 11 червня 2024 16:56
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На фронті загинула захисниця України й стилістка "Кварталу 95" Шура Рязанцева із позивним "Ялта" Вічна пам'ять неймовірній дівчині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта", яка до повномасштабного вторгнення РФ працювала стилістом у багатьох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію, а також життя й досягнення дівчини.

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель "Ялти" стало відомо з дописів у соціальних мережах.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", - написала її сестра Валерія.

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Допис Валерії Рязанцевої (скріншот: facebook.com/valeriya.ryazanceva)

"Світла тобі пам'ять, Ялточка. Крим буде вільний", - додала Емма Шиманович.

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Допис Емми Шиманович (скріншот: facebook.com/emma.shymanovych)

"Загинула Шура Рязанцева. На жаль, це правда. Я не можу і навряд зможу усвідомити це, бо такі, як вона не мають гинути", - наголосила Юлія Забеліна.

За її словами, "Ялта" воювала на фронті від початку ворожого вторгнення.

"Вона дуже хотіла родину, вийти заміж і народити дитину. А ще, побачити Крим вільним. Бо вона "Ялта", - додала подруга загиблої.

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Публікація Юлії Забеліної (скріншот: facebook.com/yulia.zabelina.9)

Життя й досягнення Шури Рязанцевої

Шура "Ялта" Рязанцева - уродженка Криму.

До повномасштабного вторгнення РФ дівчина працювала стилісткою, хоча під час Революції Гідності - рятувала поранених на вулиці Інститутській.

У межах професійної кар'єри Олександра вдягала акторів "Кварталу 95", проекту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер", навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У 2014 році, вже після окупації півострова росіянами, Рязанцева вирушила до рідного Криму, де потрапила у ворожий полон (там вона пробула п'ять днів).

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Шура "Ялта" Рязанцева (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)

У перший день повномасштабного вторгнення РФ Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони.

Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством (збираючи кошти для потреб Збройних сил України).

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.

"Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції", - написала вона тоді й опублікувала власну світлину.

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Неймовірно талановита і мужня "Ялта" (скріншот:&n facebook.com/sashaa.ryazanceva)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10-річну оборону Авдіївки.

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