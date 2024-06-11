На фронте погибла защитница Украины и стилист "Квартала 95" Шура Рязанцева с позывным "Ялта"

На фронте погибла военнослужащая Александра (Шура) Рязанцева с позывным "Ялта", которая до полномасштабного вторжения РФ работала стилистом во многих известных проектах и даже одевала Владимира Зеленского.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии, а также жизни и достижениях девушки.

Сообщение о гибели

О трагической гибели "Ялты" стало известно из сообщений в социальных сетях.

"К большому сожалению, Шурочки больше нет…", - написала ее сестра Валерия.

Публикация Валерии Рязанцевой (скриншот: facebook.com/valeriya.ryazanceva)

"Светлая тебе память, Ялточка. Крым будет свободен", - добавила Эмма Шиманович.

Пост Эммы Шиманович (скриншот: facebook.com/emma.shymanovych)

"Погибла Шура Рязанцева. К сожалению, это правда. Я не могу и вряд ли смогу осознать это, потому что такие, как она не должны погибать", - подчеркнула Юлия Забелина.

По ее словам, "Ялта" воевала на фронте с начала вражеского вторжения.

"Она очень хотела семью, выйти замуж и родить ребенка. А еще увидеть Крым свободным. Потому что она "Ялта", - добавила подруга погибшей.

Публикация Юлии Забелиной (скриншот: facebook.com/yulia.zabelina.9)

Жизнь и достижения Шуры Рязанцевой

Шура "Ялта" Рязанцева - уроженка Крыма.

До полномасштабного вторжения РФ девушка работала стилисткой, хотя во время Революции Достоинства спасала раненых на улице Институтской.

В рамках профессиональной карьеры Александра одевала актеров "Квартала 95", проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер", даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.

В 2014 году, уже после оккупации полуострова россиянами, Рязанцева отправилась в родной Крым, где попала во вражеский плен (там она пробыла пять дней).

Шура "Ялта" Рязанцева (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)

В первый день полномасштабного вторжения РФ Шура Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны.

Служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством (собирая средства для нужд Вооруженных сил Украины).

2 июня Александре исполнилось 40 лет.

"Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции", - написала она тогда и опубликовала свою фотографию.

Невероятно талантливая и мужественная "Ялта" (скриншот: facebook.com/sashaa.ryazanceva)