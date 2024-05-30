На фронті загинула відома парамедик "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула журналістка та парамедик "Госпітальєрів" Ірина Цибух із позивним "Чека".
РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію, а також життя та досягнення мужньої дівчини.
Про трагічну загибель відважної дівчини повідомили 30 травня самі "Госпітальєри".
"Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок і ми почуємо твій голос. Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої "Чеки" - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження", - йдеться у їхньому повідомленні у Facebook.
Зазначається, що у її колег і побратимів немає слів, "ніхто досі не вірить в те, що сталося".
"Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону - для всієї України", - наголошується у дописі.
Крім того, "Госпітальєри" навели низку влучних цитат "Чеки" щодо її ставлення до війни, армії та планів на майбутнє:
"Про прощання з Ірою ми повідомимо пізніше", - підсумували у публікації.
Публікація "Госпітальєрів" (скріншот: facebook.com/hospitallers)
Насамкінець, колеги "Чеки" оприлюднили низку фотографій дівчини.
Ірина "Чека" Цибух (фото: facebook.com/hospitallers)
Згідно з інформацією "Суспільного", Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові. Закінчила Національний університет "Львівська політехніка".
У 2017 році приєдналась до команди "Суспільного", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проекти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.
Поза роботою брала участь в освітніх проектах - розвивала критичне мислення та медіаграмотність дітей у школах.
У 2018 році Ірина стала фіналісткою конкурсу професійної журналістики "Честь Професії" у номінації "Найкращий репортаж".
У 2021 році разом із колегами стала переможницею цього конкурсу в категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа".
В інтерв'ю для "ELLE Україна" 30 липня 2022 дівчина говорила: "Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю. Мені подобається подорожувати, але жити я хочу тут. І тому я захищаю свою країну, тому й готова померти, щоб мати волю у своїй країні".
Ірина - неймовірна дівчина (фото: facebook.com/hospitallers)
Повномасштабне вторгнення РФ застало дівчину на сході України, де на 22 і 23 лютого в Покровську та Краматорську було заплановано презентацію її документального фільму про дітей з віддалених сіл Донеччини та Луганщини, яким бракує інклюзії.
24 лютого презентація мала відбутися в Сіверськодонецьку, а наступного дня - в Києві. Замість цього Ірина повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014 року.
У складі батальйону Цибух забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.
Крім того, дівчина регулярно комунікувала з медіа, надавала колегам журналістам інформацію щодо роботи парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання й підготовки добровольців для надання якісної домедичної допомоги.
У листопаді 2023 року Ірина отримала відзнаку від президента України - орден "За заслуги" III ступеня. У березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".
Орден Ірини Цибух (фото: facebook.com/hospitallers)
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри" у Facebook, "Суспільне".