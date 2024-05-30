На фронте погибла известная парамедик "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух

Сообщение о гибели

О трагической гибели отважной девушки сообщили 30 мая сами "Госпитальеры".

"Кажется, что это сон. Что сейчас выйдешь на связь и мы услышим твой голос. Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей "Чеки" - Госпитальера Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения", - говорится в их сообщении в Facebook.

Отмечается, что у ее коллег и побратимов нет слов, "никто до сих пор не верит в произошедшее".

"Это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона - для всей Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "Госпитальеры" привели ряд метких цитат "Чеки" относительно ее отношения к войне, армии и планам на будущее:

"Единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте - это борьба за эту свободу"

"В армию надо идти, потому что это эпоха нашего уникального времени, где мы можем защищать нашу страну"

"Я недавно поняла, что этот тренд на то, что мы все скоро умрем, он достаточно высоко уже звучит, и все готовятся рано или поздно где-нибудь погибнуть. А когда имеешь возможность возвращаться к гражданской жизни, то ты видишь, что - окей, возможно пожить это тоже может быть тенденцией неплохой. Я просто сама для себя это открыла.

"Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить важнее всего"

"Нужна стратегия памяти... Память формирует общество... Это мы делаем не для себя, а для будущих поколений. Памятование мы делаем не для погибших людей, потому что они уже погибли. А делаем для тех, кто дальше будет об этом знать. Мы знаем об этом лучше, потому что мы являемся участниками этих событий. Но потом будет куча людей, которые уже не будут помнить это как мы"

"Стоит ли это общество поступка павших героев?"

"Самое важное - поступок. Рассказы призваны научить нас бороться за справедливость, наказывать зло и жертвовать собой ради других. А если другие не стоили этого, то это лишь элемент истории, подчеркивающий смелость и правдолюбие главного героя"

"Война - самое худшее место, где я когда-либо была, но она дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования"

"О прощании с Ирой мы сообщим позже", - подытожили в публикации.

Публикация "Госпитальеров" (скриншот: facebook.com/hospitallers)

В заключение коллеги "Чеки" обнародовали ряд фотографий девушки.

Ирина "Чека" Цыбух (фото: facebook.com/hospitallers)

Жизнь и достижения Ирины Цыбух

Согласно информации "Суспільного", Ирина Цыбух родилась 1 июня 1998 года во Львове. Окончила Национальный университет "Львовская политехника".

В 2017 году присоединилась к команде "Суспільного", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала в жизнь грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренером.

Вне работы участвовала в образовательных проектах - развивала критическое мышление и медиаграмотность детей в школах.

В 2018 году Ирина стала финалисткой конкурса профессиональной журналистики "Честь Профессии" в номинации "Лучший репортаж".

В 2021 году вместе с коллегами стала победительницей этого конкурса в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа".

В интервью для "ELLE Украина" 30 июля 2022 года девушка говорила: "Я такая же молодая девушка, как любая во Франции или Испании. Мы отличаемся только тем, что на нашей границе тоталитарный режим, напавший на страну, которую я очень люблю. Мне нравится путешествовать, но жить я хочу здесь. И потому я защищаю свою страну, потому и готова умереть, чтобы иметь свободу в своей стране".

Ирина - невероятная девушка (фото: facebook.com/hospitallers)

Полномасштабное вторжение РФ застало девушку на востоке Украины, где на 22 и 23 февраля в Покровске и Краматорске была запланирована презентация ее документального фильма о детях из отдаленных сел Донецкой и Луганской областей, которым не хватает инклюзии.

24 февраля презентация должна была состояться в Северодонецке, а на следующий день - в Киеве. Вместо этого Ирина вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой еще с 2014 года.

В составе батальона Цыбух обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала домедицинскую помощь.

Кроме того, девушка регулярно общалась с медиа, предоставляла коллегам журналистам информацию о работе парамедиков и медиков в зоне боевых действий, информировала о возможностях обучения и подготовки добровольцев для оказания качественной медицинской помощи.

В ноябре 2023 года Ирина получила награду от президента Украины - орден "За заслуги" III степени. В марте 2024 года стала лауреатом премии "УП 100. Сила женщин".

Орден Ирины Цыбух (фото: facebook.com/hospitallers)