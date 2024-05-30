На фронте погибла известная парамедик "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух

29 мая во время ротации на Харьковском направлении погибла журналист и парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух с позывным "Чека".
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии, а также жизни и достижениях мужественной девушки.
О трагической гибели отважной девушки сообщили 30 мая сами "Госпитальеры".
"Кажется, что это сон. Что сейчас выйдешь на связь и мы услышим твой голос. Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей "Чеки" - Госпитальера Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения", - говорится в их сообщении в Facebook.
Отмечается, что у ее коллег и побратимов нет слов, "никто до сих пор не верит в произошедшее".
"Это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона - для всей Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, "Госпитальеры" привели ряд метких цитат "Чеки" относительно ее отношения к войне, армии и планам на будущее:
"О прощании с Ирой мы сообщим позже", - подытожили в публикации.
Публикация "Госпитальеров" (скриншот: facebook.com/hospitallers)
В заключение коллеги "Чеки" обнародовали ряд фотографий девушки.
Ирина "Чека" Цыбух (фото: facebook.com/hospitallers)
Согласно информации "Суспільного", Ирина Цыбух родилась 1 июня 1998 года во Львове. Окончила Национальный университет "Львовская политехника".
В 2017 году присоединилась к команде "Суспільного", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала в жизнь грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренером.
Вне работы участвовала в образовательных проектах - развивала критическое мышление и медиаграмотность детей в школах.
В 2018 году Ирина стала финалисткой конкурса профессиональной журналистики "Честь Профессии" в номинации "Лучший репортаж".
В 2021 году вместе с коллегами стала победительницей этого конкурса в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа".
В интервью для "ELLE Украина" 30 июля 2022 года девушка говорила: "Я такая же молодая девушка, как любая во Франции или Испании. Мы отличаемся только тем, что на нашей границе тоталитарный режим, напавший на страну, которую я очень люблю. Мне нравится путешествовать, но жить я хочу здесь. И потому я защищаю свою страну, потому и готова умереть, чтобы иметь свободу в своей стране".
Ирина - невероятная девушка (фото: facebook.com/hospitallers)
Полномасштабное вторжение РФ застало девушку на востоке Украины, где на 22 и 23 февраля в Покровске и Краматорске была запланирована презентация ее документального фильма о детях из отдаленных сел Донецкой и Луганской областей, которым не хватает инклюзии.
24 февраля презентация должна была состояться в Северодонецке, а на следующий день - в Киеве. Вместо этого Ирина вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой еще с 2014 года.
В составе батальона Цыбух обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала домедицинскую помощь.
Кроме того, девушка регулярно общалась с медиа, предоставляла коллегам журналистам информацию о работе парамедиков и медиков в зоне боевых действий, информировала о возможностях обучения и подготовки добровольцев для оказания качественной медицинской помощи.
В ноябре 2023 года Ирина получила награду от президента Украины - орден "За заслуги" III степени. В марте 2024 года стала лауреатом премии "УП 100. Сила женщин".
Орден Ирины Цыбух (фото: facebook.com/hospitallers)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры" в Facebook, "Суспільне".