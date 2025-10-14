На фронті зафіксовано понад 100 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

На фронті від початку доби 14 жовтня відбулося 113 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала чотири авіаудари, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 98 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. Дотепер тривають ще три бойові зіткнення.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки в напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі. Одна атака триває дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки - підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у напрямку Костянтинівки та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 39 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Степового. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.