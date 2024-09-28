На фронті зафіксовано 66 боїв, РФ прикладає зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 28 вересня, на фронті від початку доби кількість ворожих атак зросла до 66. Основні зусилля війська РФ прикладають на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі зазначили, що сьогодні від ударів РФ продовжують потерпати прикордонні райони Сумської області. Зокрема, росіяни били керованими авіабомбами по районах Кучерівки, Білокопитового, Студенка та Юнаківки, скинувши при цьому 20 КАБів.

Від артобстрілів терористичної армії також постраждали ряд населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, серед яких Бачівськ, Їздецьке, Баранівка, Покровка, Миропілля, Шалимівка, Порозок, Бояро-Лежачі, Відродженівське, Тимофіївка, Янжулівка та Михайлове.

Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши 14 КАБів по Курській області (РФ).

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив двома авіабомбами по Шипуватому Харківської області.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки та Лозової. Неподалік Табаївки триває бій. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 14 авіаційних бомб.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. З початку доби українські воїни відбили вже вісім атак, чотири боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку противник штурмові дії не проводив. Завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Калинівки, Часового Яру та Курдюмівки. Наразі триває чотири атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Більше половини з усіх боєзіткнень відбулося біля Селідового і Миколаївки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 20 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбники шість разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Цукурине, Георгіївка та Катеринівка. Триває боєзіткнення поблизу Цукуриного.

На Времівському напрямку загарбники провели десять атак позицій українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Катеринівки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив по районах Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Завдав ударів керованими авіабомбами по Дутчанам, Гаврилівці та Саблуківці, некерованими авіаракетами обстріляв Львове.