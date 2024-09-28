На фронте зафиксировано 66 боев, РФ прилагает усилия на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 28 сентября, на фронте с начала суток количество вражеских атак возросло до 66. Основные усилия войска РФ прикладывают на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что сегодня от ударов РФ продолжают страдать приграничные районы Сумской области. В частности, россияне били управляемыми авиабомбами по районам Кучеривки, Белокопытового, Студенко и Юнаковки, сбросив при этом 20 КАБов.

От артобстрелов террористической армии также пострадали ряд населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, среди которых Бачевск, Ездецкое, Барановка, Покровка, Мирополье, Шалимовка, Порозок, Бояро-Лежачи, Возрожденское, Тимофеевка, Янжуловка и Михайлово.

Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 14 КАБов по Курской области (РФ).

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. Ситуация контролируемая. Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатом Харьковской области.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении . Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки и Лозовой. Недалеко от Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшний день уже сбросил 14 авиационных бомб.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. С начала суток украинские воины отбили уже восемь атак, четыре боя продолжаются.

На Северском направлении противник штурмовые действия не проводил. Нанес авиаудары пятью КАБами по Северску.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Калиновки, Часов Яра и Курдюмовки. В настоящее время продолжается четыре атаки окупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Наибольшее количество боев зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи разных населенных пунктов. Больше половины из всех боев произошло у Селидова и Николаевки. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, уже в общей сложности отразили 20 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики шесть раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки и Екатериновки. Продолжается бой вблизи Цукуриного.

На Времевском направлении захватчики провели десять атак позиций украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Екатериновки. Шесть боев продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил по районам Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удары управляемыми авиабомбами по Дутчанам, Гавриловке и Саблуковке, неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львово.