На фронті вже відбулося 102 бої. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Російські обстріли

Як зазначили у Генштабі, від цинічних обстрілів з території РФ й далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Від вогню артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Семенівка, Заріччя, Бобилівка, Ходине, Миколаївка, Бояро-Лежачі. До того ж росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районам населених пунктів таких як Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне.

Крім того, за наявною інформацією, армія окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область. На даний час відомо про 16 авіаударів з використанням 16 КАБів.

Ситуація на напрямках

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили одну атаку поблизу Вовчанська, де наразі триває боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, чотири - продовжуються. Також окупанти вдарили НАРами у район Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви. П’ять боїв завершено, чотири - триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив три штурмові дії неподалік Григорівки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили атаки ворога.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили п’ять атак - наступали біля Торецька та Неліпівки. Чотири атаки завершено, ще одна - триває.

Крім того, загарбники завдали авіаударів по Торецьку та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка.

Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень - продовжуються. Втрати противника уточнюються. Також ворог завдав авіаудару у районі Олександрополя.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники 32 рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Шість боїв досі тривають.

На Времівському напрямку ворог провів п’ять штурмових дій поблизу Водяного та Старомайорська. Атаки зупинено.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

"На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін", - додали у Генштабі.