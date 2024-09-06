ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На фронті за добу знищено 1170 російських солдатів, 74 дрони та РСЗВ, - ЗСУ

П'ятниця 06 вересня 2024 07:13
UA EN RU
На фронті за добу знищено 1170 російських солдатів, 74 дрони та РСЗВ, - ЗСУ Фото: армія РФ втратила за добу близько 1200 солдатів і багато техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 5 на 6 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 артилерійських систем і засіб ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 622 720 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 8631 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 878 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 17 745 (+20) од.;
  • РСЗВ - 1178 (+1) од.;
  • засоби ППО - 941 (+1) од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 732 (+74) од.;
  • крилатих ракет - 2587 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 116 (+72) од.;
  • спеціальної техніки - 3037 (+13) од.

На фронті за добу знищено 1170 російських солдатів, 74 дрони та РСЗВ, - ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу ЗСУ відновили позиції в одному з районів Харківської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Куп'янська і Часового Яру.

За даними Генштабу, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку в Донецькій області.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захисникам вдалося зупинити просування росіян у районі Покровська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN
Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ