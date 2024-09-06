На фронті за добу знищено 1170 російських солдатів, 74 дрони та РСЗВ, - ЗСУ

За останню добу з 5 на 6 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 артилерійських систем і засіб ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу ЗСУ відновили позиції в одному з районів Харківської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Куп'янська і Часового Яру.

За даними Генштабу, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку в Донецькій області.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захисникам вдалося зупинити просування росіян у районі Покровська.

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