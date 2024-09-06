На фронті за добу знищено 1170 російських солдатів, 74 дрони та РСЗВ, - ЗСУ
За останню добу з 5 на 6 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 артилерійських систем і засіб ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 622 720 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків - 8631 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 16 878 (+9) од.;
- артилерійських систем - 17 745 (+20) од.;
- РСЗВ - 1178 (+1) од.;
- засоби ППО - 941 (+1) од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 732 (+74) од.;
- крилатих ракет - 2587 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 116 (+72) од.;
- спеціальної техніки - 3037 (+13) од.
Нагадаємо, за даними ISW, за останню добу ЗСУ відновили позиції в одному з районів Харківської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Куп'янська і Часового Яру.
За даними Генштабу, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку в Донецькій області.
Водночас, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захисникам вдалося зупинити просування росіян у районі Покровська.
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