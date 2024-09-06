На фронте уже произошло 102 боя. Генштаб назвал самые горячие направления

Российские обстрелы

Как отметили в Генштабе, от циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Семеновка, Заречье, Бобиловка, Ходыно, Николаевка, Бояро-Лежачи. К тому же россияне нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБов по районам населенных пунктов, таких как Бездрик, Малушино, Юнаковка, Бояро-Лежачи, Ямполь и Ровно.

Кроме того, по имеющейся информации, армия окупантов продолжает сбрасывать авиабомбы на Курскую область. В настоящее время известно о 16 авиаударах с использованием 16 КАБов.

Ситуация на направлениях

Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили одну атаку возле Волчанска, где продолжается боестолкновение.

На Купянском направлении враг 12 раз проводил наступательные действия недалеко от Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак - остановлено, четыре - продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами в район Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала позиции наших защитников возле Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского и Дибровы. Пять боев завершено, четыре - продолжается.

На Северском направлении в течение дня враг наступал возле Верхнекаменского и Спорного. Два боестолкновения продолжаются возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил три штурмовых действия недалеко от Григоровки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отразили атаки врага.

На Торецком направлении оккупанты совершили пять атак - наступали возле Торецка и Нелиповки. Четыре атаки завершены, еще одна - продолжается.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Торецку и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка.

Наиболее активные действия врага наблюдаются возле Новогродовки, где произошло более трети всех наступательных действий. В общем, Силы обороны отразили 20 атак, семь боестолкновений - продолжаются. Утраты противника уточняются. Также враг нанес авиаудар в районе Александрополя.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики 32 раза атаковали возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении враг провел пять штурмовых действий возле Водяного и Старомайорска. Атаки остановлены.

На Приднепровском направлении отражены пять вражеских атак, противник успеха не имел.

"По другим направлениям фронта ситуация без особых изменений", - добавили в Генштабе.