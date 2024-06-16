На фронті відбулося вже 50 боєзіткнень: яка ситуація на напрямках

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей знову були обстріляні російськими окупантами. Також росіяни зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківській області.

За сьогодні на Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита, ще один бій продовжується.

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Берестового. Ворог двічі безуспішно намагався атакувати наші позиції в районах Макіївки та Невського на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

Продовжують нарощувати активність ворожі війська поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку. Від початку доби наші захисники відбили уже п’ять ворожих штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку не мали успіху штурмувальні дії противника західніше Іванівського.

Не полишає наміру противник протиснути оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 19 разів атакували позиції українських воїнів. На даний час наші оборонці відбили 17 ворожих атак, ще дві тривають.

На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Наші захисники на даній ділянці відбили дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку авіація російських окупаційних військ завдала два удари п’ятдесятьма чотирма некерованими авіабомбами в районі Старомайорського.

На Придніпровському напрямку в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок.