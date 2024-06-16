На фронте произошло уже 50 боестолкновений: какая ситуация на направлениях

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей снова были обстреляны российскими оккупантами. Также россияне со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области.

За сегодняшний день на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение близ Берестово. Враг дважды безуспешно пытался атаковать наши позиции в районах Макеевки и Невского на Лиманском направлении. Потери позиций не допущены.

Продолжают наращивать активность вражеские войска вблизи Верхнекаменского и Раздолевки на Северском направлении. С начала суток наши защитники отбили уже пять вражеских штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении не имели успеха штурмовые действия противника западнее Ивановского.

Не оставляет намерения противник протиснуть оборону ВСУ на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 19 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку. В настоящее время наши защитники отразили 17 вражеских атак, еще две продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Водяного. Наши защитники на данном участке отразили две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла два удара пятьюдесятью четырьмя неуправляемыми авиабомбами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении в районе плацдарма на левобережье Днепра агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынок.