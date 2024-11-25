На фронті відбулося понад 180 боїв. Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

Російські обстріли

Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари трьома ракетами, 47 авіаударів, скинули 63 КАБ, також задіяли 647 дронів-камікадзе.

Разом з тим, ворог здійснив 3360 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку за сьогодні противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

23 рази ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Противник скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлук, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Ворог завдавав авіаційного удару КАБами по Іванівці.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр. Авіаударів зазнали Міньківка та Слов’янськ.

На Торецькому напрямку агресор шість разів атакував поблизу Торецька, Дачного та Щербинівки. Наразі три боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 51. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. По околицях Гродівки противник завдав авіаудару НАРами.

Попередні втрати агресора за сьогодні склали 350 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено два танки, три мотоцикли, міномет, чотири автомобілі, водночас пошкоджено ще два автомобілі та мотоцикл.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. Одне боєзіткнення продовжується.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував наші позиції в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку три атаки окупантів зазнали невдачі.