На фронте произошло более 180 боев. Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара тремя ракетами, 47 авиаударов, сбросили 63 КАБ, также задействовали 647 дронов-камикадзе.

Вместе с тем, враг совершил 3360 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани враг нанес авиаудара КАБом по Питомнику.

23 раза враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении неподалеку от Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Роща. Противник сбросил авиабомбы в районах населенных пунктов Большой Бурлук, Купянск, Кругляковка и Богуславка.

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Новоегоровки, Ямполевки и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Враг наносил авиационный удар КАБам по Ивановке.

На Краматорском направлении враг четырежды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр. Авиаудары получили Миньковка и Славянск.

На Торецком направлении агрессор шесть раз атаковал возле Торецка, Дачного и Щербиновки. В настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 51. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка. По окрестностям Гродовки противник нанес авиаудару НАРам.

Предварительные потери агрессора сегодня составили 350 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, три мотоцикла, миномет, четыре автомобиля, в то же время повреждены еще два автомобиля и мотоцикл.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 45 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахового, Успеновки, Елизаветовки и Ганновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Времевском направлении сегодня агрессор 13 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Ровно, Новодаровка, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал наши позиции в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три атаки оккупантов потерпели неудачу.