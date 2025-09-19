ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На фронті відбулося понад 170 боїв: Покровський напрямок найгарячіший, - Генштаб

П'ятниця 19 вересня 2025 01:52
UA EN RU
На фронті відбулося понад 170 боїв: Покровський напрямок найгарячіший, - Генштаб Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 22:00, 18 вересня, на фронті протягом доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Понад третина боїв відбулися лише на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом дня, 18 вересня, російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Одрадне, три бої тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два боєзіткнення продовжуються.

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки та атакували в бік Ямполя, Виїмки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру; ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку протягом доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У шести локаціях бої не вщухають дотепер.

У Генштабі зазначили, що ЗСУ на Покровському напрямку завдають окупантам значних втрат і позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 125 - безповоротно. Також українські воїни знищили два мотоцикли; пошкоджено гармату, мотоцикл та п’ять укриттів для особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку агресор 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. Три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що з 17 на 18 вересня росіяни втратили в боях проти України 930 солдатів. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми, 390 дронів і 122 одиниці автотехніки.

Також зазначимо, що з початку повномасштабної війни втрати армії РФ вже практично досягли 1,1 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною