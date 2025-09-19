На фронте произошло более 170 боев: Покровское направление самое горячее, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 18 сентября, на фронте в течение суток зафиксировано 172 боевых столкновения. Более трети боев произошли только на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение дня, 18 сентября, российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 95 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1566 дронов-камикадзе и осуществили 3476 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Отрадное, три боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой. Пять из шести атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боестолкновения продолжаются.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки и атаковали в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра; еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение суток оккупанты 61 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филиала. В шести локациях бои не утихают до сих пор.

В Генштабе отметили, что ВСУ на Покровском направлении наносят оккупантам значительные потери и лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 125 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два мотоцикла; повреждены пушка, мотоцикл и пять укрытий для личного состава врага", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении агрессор 21 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сечневое, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филиала, Ивановки, Искры, Березового. Три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.