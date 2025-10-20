ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті за добу зафіксовано понад 170 бойових зіткнень, - Генштаб

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 23:49
На фронті за добу зафіксовано понад 170 бойових зіткнень, - Генштаб Ілюстративне фото: військовослужбовці Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

З початку доби 20 жовтня на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському й Олександрівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 32 авіаційні удари, скинувши при цьому 67 керованих бомб.

Крім цього, ворог залучив для ураження 2249 дронів-камікадзе та здійснив 2932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб, здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Також противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог у понеділок здійснив сім наступальних дій поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми противника у районах населених пунктів Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 65 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

Впродовж 20 жовтня на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджені 130 окупантів, 89 з яких - безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 16 атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще чотири бойові зіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Ситуація на фронті й удари по ворогу

За останню добу українські розвідники з безпілотних систем знищили новітню російську РЛС "Валдай" у тимчасово окупованому Криму.

Також у понеділок, 20 жовтня, росіяни обстріляли з артилерії територію Чернігівської області.

У ГУР Міноборони розповіли про дієву стратегію ударів по об'єктах у глибині на території Росії.

