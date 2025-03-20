На фронте произошло более 150 боев. Генштаб рассказал, где враг атакует больше всего

На фронте по состоянию на вечер 20 марта состоялось 156 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, где в течение дня враг совершил 51 наступательное действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток произошло 156 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 96 КАБов.

Кроме того, россияне применили 1067 дронов-камикадзе, осуществили 4702 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Харьковском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.

Шесть атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлениях Петропавловки.

Семнадцать атак захватчиков остановили украинские воины в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки, Копанок, Надежды на Лиманском направлении. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Белогоровки, а также в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, два боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Миньковки, Ступочек и в направлении Александро-Шультино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Дачного, Дружбы и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 22 штурма, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка и Андреевка, а также в направлениях Муравки и Котляровки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

Сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 139 оккупантов и ранили 106. Уничтожены три боевые бронированные машины, два разведывательных беспилотника "Supercam" и один "Zala", шесть автомобилей, восемь пунктов управления БПЛА, три мотоцикла, одна пушка и один вражеский миномет. Также значительно повреждены танк, автомобиль и пункт управления БПЛА.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 12 атак в направлении Шевченко и в районах Свободного Поля, Константинополя и Разлива. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отражают семь атак захватчиков, всего сейчас уже зафиксировано 16 боевых столкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 278 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня.